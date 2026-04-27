В Ростове на сестёр составили протокол из-за танца на фоне собора

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали двух участниц видеоролика с танцами на фоне собора Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Задержанные – две жительницы города 1990 и 2009 годов рождения. Опубликованный ими видеоролик, заявили в полиции, "вызвал негативную реакцию жителей города и обсуждение в социальных сетях".

Утверждается, что задержанные признали вину, но не смогли "внятно объяснить мотивы своих действий". В их отношении составили протоколы по статье об умышленном публичном осквернении религиозной или богослужебной литературы и предметов религиозного почитания. Статья предусматривает штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов.

ASTRA пишет, что широкое распространение ролик получил только к концу месяца. В его записи принимал участие ещё один человек. О его задержании в полиции не сообщали.

