В Ростове проходит обыск у адвоката погибшего в спецприёмнике активиста

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к адвокату погибшего в спецприемнике Анатолия Березикова — Ирине Гак — и к общественной защитнице Татьяне Спорышевой. Об этом сообщают "ОВД-Инфо" и "Первый отдел". С чем связаны обыски — пока неизвестно. Ни Гак, ни Спорышева на связь не выходят.

Правозащитники отмечает, что согласно действующему законодательству обыск, осмотр и выемка в отношении действующего адвоката производятся только после возбуждения против него уголовного дела или привлечения его в качестве обвиняемого.

Связанный с силовыми структурами местный сайт 1rnd.ru без указания источников заявляет, что Гак и Спорышеву ждет проверка по статье о распространении о распространении заведомо ложной информации. При этом в публикации 1rnd.ru активистов называют "завербованных украинскими спецслужбами предателями".

Накануне стало известно, что по факту смерти Анатолия Березикова в ростовском спецприёмнике было возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства.

Как утверждают следователи, 40-летний Березиков повесился в своей камере, где он содержался под административным арестом, утром 14 июня.

Адвокаты считают, что он мог быть убит. Перед смертью он говорил, что не собирается совершать суицид, но жаловался на пытки и угрозы изнасилованием. По словам адвоката, она видела следы пыток электрошокером на теле своего подзащитного.

Общественная защитница Татьяна Спорышева также отрицает версию о самоубийстве или сердечном приступе Березикова. По её версии, убийство могло произойти в ночь на 14 июня за пределами спецприемника.