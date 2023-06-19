Правозащитники будут расследовать смерть ростовского активиста в СИЗО

Правозащитный проект "Первый отдел" намерен призвести независимое расследование гибели в СИЗО ростовского активиста Анатолия Березикова, задержанного за расклейку антивоенных листовок. О смерти Березикова стало известно 15 июня. Сотрудники СИЗО заявили, что он покончил с собой, однако его адвокат рассказала, что он жаловался на избиения, и она видела на его теле следы пыток электротоком.
"Первый отдел" объявил сбор денег на оплату работы адвокатов и проведение медицинской экспертизы. Как сообщили в правозащитной организации, обращение в Следственный комитет уже подано.
Сразу после смерти Березикова "Первый отдел" уже проводил сбор средств на оплату похорон активиста (у него не был семьи, кроме пожилой матери). Требуемые 500 тысяч граждане собрали меньше чем за сутки.
- 40-летний Анатолий Березиков был задержан в Ростове-на-Дону 10 мая. Предположительно, поводом для задержания стало то, что он расклеивал в городе листовки украинского проекта "Хочу жить", принимающего обращения российских военных о сдаче в плен. По его словам, при обыске ему сломали рёбра и арестовали по статье о неповиновении полиции.
- Адвокату Ирине Гак он рассказывал об избиениях, пытках и угрозах изнасилованием. По словам адвоката, она видела следы пыток электрошокером на теле своего подзащитного.
- По информации "Первого отдела", против Березикова хотели возбудить дело по статье о государственной измене.
- "Первый отдел" - сообщество адвокатов и правозащитников, специализирующееся на защите прав обвиняемых по уголовным делам об экстремизме, шпионаже и государственной измене.
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