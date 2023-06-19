Правозащитники будут расследовать смерть ростовского активиста в СИЗО

Правозащитный проект "Первый отдел" намерен призвести независимое расследование гибели в СИЗО ростовского активиста Анатолия Березикова, задержанного за расклейку антивоенных листовок. О смерти Березикова стало известно 15 июня. Сотрудники СИЗО заявили, что он покончил с собой, однако его адвокат рассказала, что он жаловался на избиения, и она видела на его теле следы пыток электротоком.

"Первый отдел" объявил сбор денег на оплату работы адвокатов и проведение медицинской экспертизы. Как сообщили в правозащитной организации, обращение в Следственный комитет уже подано.

Сразу после смерти Березикова "Первый отдел" уже проводил сбор средств на оплату похорон активиста (у него не был семьи, кроме пожилой матери). Требуемые 500 тысяч граждане собрали меньше чем за сутки.