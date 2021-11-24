Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме семьи ростовского журналиста Сергея Резника, уехавшего два года назад в Грузию. У 80-летней матери журналиста и его несовершеннолетнего сына изъяты мобильные телефоны и компьютер. Они были допрошены без присутствия адвоката. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Силовики пытались найти у родных журналиста переписку с ним, рассказывает он. Давление он связывает со своей профессиональной деятельностью. Из Грузии он продолжает вести авторский телеграм-канал о коррупции на юге России, в том числе — в полиции и ФСБ.

Резник — журналист-расследователь, бывший политический заключённый. Он автор ряда антикоррупционных расследований. В 2017 году он получил премию имени имени Андрея Сахарова “За журналистику как поступок”. Два года назад он уехал из страны, опасаясь уголовного преследования, но его семья осталась в Ростове-на-Дону.

В октябре 2021 года против него было возбуждено уголовного дела по статье за оправдание нацизма. Он объявлен в федеральный розыск.

"[Силовики] оказывают беспрецедентное давление на мою семью, угрожая здоровьем ребенка и пожилой женщины, моей матери. Вводится практика взятия заложников. Они добиваются, чтобы я вернулся. Что я такого сделал этой стране? Показал, что они воруют, что они крысы в своей стране. Это же правда", — заявил журналист корреспонденту РС.