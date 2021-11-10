Бывший главный редактор издания "Голос" Игорь Хорошилов, которого дважды привлекали к административной ответственности за репост материала с логотипом "Умного голосования", стал подозреваемым по уголовному делу о хранении наркотиков. Журналист находится под подпиской о невыезде.

Хорошилов рассказал Кавказ.Реалии, что не признает вину и считает уголовное преследование одной из форм давления на него как журналиста. По версии следствия, запрещенное вещество было обнаружено в квартире Хорошилова во время обыска в апреле. По мнению журналиста, обыск проводился без достаточных на то оснований. В ходе допроса Хорошилов сослался на статью 51 Конституции России, которая дает право не свидетельствовать против себя или своих близких.

"Следователь вел себя очень корректно. Судя по всему, дело идет к условному наказанию, потому что я сейчас силовикам не нужен. На журналиста Сергея Резника показаний не дал, ни в какую «преступную», «экстремистскую» группу с ним меня пристегнуть не удалось, потому что этому нет никаких фактических данных. Выборы, как член избирательной комиссии, я проспал на нарах. Так как я безработный, никаких журналистских расследований в ближайшее время опубликовать не смогу", – рассказал Хорошилов.

Наказание по статье "Незаконное хранение наркотиков" УК РФ предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы.

10 сентября суд в Ростове признал журналиста виновным в публичном демонстрировании экстремистской символики за публикацию в фейсбуке поста с логотипом "Умного голосования" и приговорил Хорошилова к 10 суткам ареста. Отбыв наказание, Игорь Хорошилов утром 20 сентября вышел на свободу и тут же был задержан полицейскими – его повторно арестовали на 10 суток за репост репоста первой публикации об "Умном голосовании".

Ранее сообщалось, что Игорь Хорошилов покинул пост главного редактора издания "Голос" по "собственному желанию".

В сентябре журналист узнал у дознавателя отдела полиции, что его телефонные разговоры и разговоры других журналистов прослушивались сотрудниками правоохранительных органов. Их интересовал эмигрировавший из России в 2019 году журналист-расследователь Сергей Резник, ведущий несколько популярных телеграм-каналов о жизни региона.