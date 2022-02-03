В Роттердаме разберут исторический мост, чтобы пропустить яхту, предположительно принадлежащую основателю интернет-магазина Amazon, миллиардеру Джеффу Безосу. Об этом сообщает газета Algemeen Dagblad.

Парусная суперъяхта длиной 127 метров строится верфью Oceanco в Звейндрехте. Она слишком высокая, чтобы пройти через железнодорожный мост 1878 года постройки. Поэтому подъёмный пролёт моста будет временно разобран с согласия мэрии, а потом собран заново, стоимость работ будет компенсирована судостроителями.

Председатель Исторического общества Роттердама Тон Весселинк заявил газете, что общество не было заранее проинформировано о разборке моста. По его словам, город обещал не трогать объект после реставрации 2017 года. Мост включён в реестр национальных памятников и его нельзя переделывать.

В муниципалитете в ответ заявили, что судостроение — важная часть экономики города. Демонтаж пролёта там предложили рассматривать как реставрацию.