"В руках Путина в пыточных условиях". Копия камеры Навального в Праге

Помещение размером 2,5 на 3 метра, железная койка пристегнута к стене, зарешеченная форточка вместо окна, бетонный пол, ржавый умывальник и напольный унитаз. Так выглядит камера в штрафном изоляторе, куда несколько раз помещали российского оппозиционного политика Алексея Навального. Копия этой тюремной камеры 18 мая установлена в Праге на Староместской площади.

Соратники Навального посредством инсталляции не только надеются привлечь внимание к условиям содержания в российских тюрьмах, где, помимо Навального, находятся сотни других политзаключенных, в том числе и оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза или Илья Яшин. Внимание к судьбе Навального, надеются они, может помочь спасти ему жизнь.

В такой камере Алексей Навальный провел уже 165 дней из 850, которые он находится в заключении:

Прага – пятый по счету город, где появилась копия камеры Навального. Ранее ее видели жители Гааги, Дюссельдорфа, Парижа и Берлина, где она была установлена напротив российского посольства. В Чехии инсталляцию можно посмотреть до 31 мая.

"Международная кампания увеличивает уровень информированности в мире об Алексее Навальном и о том, что с ним происходит. Это и надежда на защиту, хотя ничто не может гарантированно защитить, потому что Алексей Навальный находится полностью в руках Путина в пыточных условиях. Но тем не менее, когда мы говорим про Алексея и не позволяем ему быть забытым – это повышает вероятность того, что он останется живым, – сказал на открытии инсталляции соратник Навального Леонид Волков. – Нападение на Украину произошло не на пустом месте. После начала войны были арестованы счета Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального. Путин готовился к войне и хотел, чтобы любое оппозиционное мнение было уничтожено".

Инсталляция является частью международной кампании по освобождению российского оппозиционного политика, к которому призывают не только его соратники, но также в Совете Европы: решение по одному из восьми дел, поданных в Европейский суд по правам человека, было вынесено в минувшем году. ЕСПЧ, в частности, пришел к выводу, что Навальный и другие фигуранты его дела были осуждены за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности, на основании судебных решений, которые были произвольными, непредвиденными и явно необоснованными, в нарушение права на справедливое судебное разбирательство и в нарушение принципа "нет наказания без закона", которые закреплены, в частности, в Европейской конвенции о правах человека.

Соратники Навального уверены, что мировое внимание к судьбе оппозиционного политика – это единственное, что может помочь ему в заключении. По меньшей мере есть шанс, что условия тюремного содержания не доведут Навального до гибели. Два года назад из-за волны протестов по всему миру к Навальному в тюрьму допустили медиков, когда его состояние здоровья резко ухудшилось. Это произошло после появления открытого письма врачей, призвавших прекратить издевательства над Алексеем Навальным: в январе 2021 года стало известно о том, что политик в десятый раз был помещен в ШИЗО. Под письмом тогда поставили свои подписи 290 представителей врачебного сообщества.