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В русских школах Байконура впервые начнут преподавать казахский язык и литературу

В программу русских школ в городе Байконур в Казахстане впервые включат казахский язык и литературу. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову. По её словам, договорённость об этом достигнута межправительственной комиссией на переговорах Москвы и Нур-Султана, они длились с 2019 года.

Москва арендует Байконур у Казахстана вместе с одноимённым космодромом до 2050 года. На период аренды город наделён статусом города федерального значения в России. До 2015 года во всех школах в городе преподавали по российским образовательным стандартам и на русском языке, после этого начался их постепенный переход на стандарты, принятые в Казахстане.

70 процентов жителей города — казахи. Для поступления в местные вузы им необходимо сдавать Единое национальное тестирование. Казахский язык, казахскую литературу и историю Казахстана школьникам в русских школах приходилось изучать на факультативах.

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