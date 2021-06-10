Парламент Казахстана одобрил продление аренды космодрома Байконур России до 2050. Голосование в Сенате о ратификации протокола об аренде прошло в четверг, 10 июня, передаёт Казахская служба Радио Свобода.

Россия арендует космодром Байконур у Казахстана с 1994 года. По условиям договора ежегодная плата составляет 115 миллионов долларов в год, она не зависит от числа пусков. Вместе с космодромом и стартовыми площадками на нём в ведении России находится расположенный рядом одноимённый город.

В ходе обсуждения продления соглашения обе стороны намекали на возможность отказа от аренды космодрома Россией. Казахстан называл соглашение "отработавшим своё", Москва намекала на возможность полного перевода космонавтики на строящийся космодром Восточный.

Однако на данный момент расположенный в Казахстане комплекс — единственный, с которого возможны пуски российских пилотируемых кораблей "Союз". Для изменения этой ситуации нужна не только доработка Восточного, но и создание и отработка отдельной спасательной службы в Тихом океане, над которым проходит траектория взлёта над Восточным. Финансирования на это не выделялось.

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