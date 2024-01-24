В Салавате по делу о беспорядках задержали 60-летнюю активистку

В городе Салават в Башкортостане задержали 60-летнюю активистку Альфинур Рахматуллину по делу об участии в массовых беспорядках . Об этом сообщает RusNews со ссылкой на её дочь Ляйсан Равилову.

До задержания в квартире у Рахматуллиной и Равиловой прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов вели себя "агрессивно и нагло, не представившись и угрожая вскрыть дверь", рассказала дочь активистки.

По её словам, после обыска Рахматуллину забрали в неизвестном направлении, при этом копии документов об обыске правоохранители не предоставили.

Ранее в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, возбуждённого после акций в поддержку осуждённого активиста Фаиля Алсынова, были задержаны и отправлены в СИЗО четверо активистов.

17 января Баймакский районный суд Башкортостана приговорил местного активиста, защитника горы Куштау Фаиля Алсынова к четырём годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти или вражды. Он вины не признаёт.

У здания суда в день оглашения приговора собрались тысячи людей. Они требовали освободить Алсынова. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, избивала демонстрантов дубинками. На следующий день акции в поддержку Алсынова прошли в Уфе.

По сообщениям местных телеграм-каналов, всего после протестов в Башкортостане были задержаны более 30 человек. Большинству задержанных вменяют административную статью о неповиновении полиции.