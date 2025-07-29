В Сальске Ростовской области беспилотники атаковали станцию

В ночь на 29 июля украинскими беспилотниками был атакован город Сальск в Ростовской области. Один из дронов попал по железнодорожной станции, там начался пожар, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

РЖД сообщила, что было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк – Кисловодск. Пассажиры были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших среди них нет. Кроме того, как сообщают местные власти, загорелся состав стоявшего на путях грузового поезда.

Проукраинские телеграм-каналы утверждают, что загорелся состав, перевозивший нефтепродукты. Опубликовано видео, на котором видно, что горит стоящий на путях состав.

Глава Сальского района Ростовской области Владимир Березовский сообщил о "попадании в две цистерны и локомотив".

Из-за удара было приостановлено движение поездов, задерживались, по данным на утро 29 июля, не менее 9 составов. Впоследствии в РЖД сообщили, что движение через станцию Сальск было восстановлено.

В городе Сальск на улице Островского, как утверждается, в результате атаки беспилотника был поврежден автомобиль, находившийся в нем водитель погиб.

Впоследствии глава Сальского района сообщил о гибели двух сапёров "при разминировании вражеского БПЛА". По данным телеграм-канала "Сальск Главный", погибшие — мужчина и женщина, которые пытались обезвредить невзорвавшийся дрон, упавший в частное домовладение.

Всего за ночь над регионами России, по сообщению Минобороны, было сбито 74 дрона. Из них 43 сбиты над Брянской областью, 22 - над Ростовской, шесть уничтожены над Калужской областью, два – над Смоленской, один - над Ленинградской областью.

В последние недели украинские беспилотники нанесли ряд ударов по железнодорожным станциям на юге России - главным образом в Ростовской области. В результате ударов возникали задержки в движении десятков пассажирских поездов из Москвы в Краснодарский край и аннексированный Крым и обратно.