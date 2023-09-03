В Самаре ФСБ задержала знакомых бойца РДК Александра Кудашева

1 и 2 сентября сотрудники ФСБ в Самаре задержали по меньшей мере троих человек, связанных с активистом Александром Кудашевым, вступившим в июне этого года в так называемый Русский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины. Об этом сообщает Idel.Реалии.
Первой задержанной стала художница Ирина Измайлова — она состоит в отношениях с Кудашевым более двух лет. О задержании девушки сообщили "ASTRA" и "Протокол.Самара", информацию Idel.Реалии подтвердила адвокат Евгения Рыжкова.
По её словам, Измайлова была задержана вечером в пятницу, адвоката к ней не пустили, ночь она провела в ФСБ. Когда утром в субботу Рыжкова, у которой было заключено соглашение с Измайловой, приехала на допрос, задержанная в присутствии сотрудников спецслужбы сказала, что ей помощь защитницы не нужна — она якобы хочет, чтобы ей помогал государственный адвокат. Заявление об отказе от услуг Евгении Рыжковой Измайлова писала под диктовку следователя, уточнила Рыжкова.
Измайлову подозревают в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.
Также Idel.Реалии стало известно о задержании двоих волонтёров экологического проекта "Вторсырьё на благотворительность" (их имена пока не известны), созданного Александром Кудашевым в 2018 году. Сам Кудашев полагает, что задержания двух волонтёров и его девушки — это способ давления на него. Также он убеждён, что Ирина Измайлова отказалась от помощи адвокатов под давлением сотрудников ФСБ.
- Русский добровольческий корпус (РДК) — воинское формирование, воюющее на стороне Украины и состоящее в основном из граждан России. Организация получила известность своими рейдами в Брянскую и Белгородскую области России. Российские власти считают её террористической, ряд командиров и бойцов объявлен в розыск. В разных регионах России задерживают людей по обвинениям в намерении вступить в РДК или в распространении его материалов.
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