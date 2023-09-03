В Самаре ФСБ задержала знакомых бойца РДК Александра Кудашева

1 и 2 сентября сотрудники ФСБ в Самаре задержали по меньшей мере троих человек, связанных с активистом Александром Кудашевым, вступившим в июне этого года в так называемый Русский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины. Об этом сообщает Idel.Реалии.

Первой задержанной стала художница Ирина Измайлова — она состоит в отношениях с Кудашевым более двух лет. О задержании девушки сообщили "ASTRA" и "Протокол.Самара", информацию Idel.Реалии подтвердила адвокат Евгения Рыжкова.

По её словам, Измайлова была задержана вечером в пятницу, адвоката к ней не пустили, ночь она провела в ФСБ. Когда утром в субботу Рыжкова, у которой было заключено соглашение с Измайловой, приехала на допрос, задержанная в присутствии сотрудников спецслужбы сказала, что ей помощь защитницы не нужна — она якобы хочет, чтобы ей помогал государственный адвокат. Заявление об отказе от услуг Евгении Рыжковой Измайлова писала под диктовку следователя, уточнила Рыжкова.

Измайлову подозревают в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Также Idel.Реалии стало известно о задержании двоих волонтёров экологического проекта "Вторсырьё на благотворительность" (их имена пока не известны), созданного Александром Кудашевым в 2018 году. Сам Кудашев полагает, что задержания двух волонтёров и его девушки — это способ давления на него. Также он убеждён, что Ирина Измайлова отказалась от помощи адвокатов под давлением сотрудников ФСБ.

Самарский активист Александр Кудашев больше года пытался въехать на территорию Украины. Изначально он утверждал, что придерживается пацифистских взглядов, но впоследствии изменил позицию и присоединился к РДК для участия в боевых действиях. В первом бою Кудашев получил ранение в ногу и в настоящее время проходит лечение в госпитале. 31 августа стало известно, что активиста объявили в розыск в России.