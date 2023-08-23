Жителя Петербурга отправили в СИЗО из-за листовок РДК

В Петербурге возбудили уголовное дело о призывах к терроризму в отношении 25-летнего местного жителя, сообщает управление Следственного комитета по городу. Его обвиняют в раздаче листовок воюющих на стороне Украины Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России".

Следственный комитет утверждает, что обвиняемый 20 августа получил от неизвестного человека через интернет макеты листовок, "пропагандирующих деятельность украинского военизированного объединения, признанного решением Верховного Суда РФ террористической организацией". Затем он их, как утверждается, распечатал и расклеил в Кировском районе Петербурга. Ведомство не называет ни имя задержанного, ни название "военизированного объединения", сообщает Север.Реалии.

21 августа телеграм-канал "База" сообщал, что в Петербурге с листовками Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" задержали уборщика филармонии. В сообщении говорится, что задержанного зовут Фёдор Коновалов. Такое же имя называет "Ротонда". По данным издания, Коновалов работал в филармонии и вел Youtube-канал "Залізничні магістралі" ("Железнодорожные магистрали"), где выкладывал видео из поездок на поездах по Ленобласти. Также в его канале опубликовано видео с поддержкой ВСУ. "Ротонда" указывает, что у Коновалова есть особенности ментального развития, и сообщает, что он учился в техникуме для инвалидов "СПб ГБУ Профессионально-реабилитационный центр" на портного.

Директор филармонии Илья Черкасов подтвердил изданию 78.ru задержание Коновалова. Он указал, что у задержанного с детства есть инвалидность.

Суд, как утверждается, отправил задержанного в СИЗО на два месяца. Сам он просил меру, не связанную с арестом.