Под Самарой при задержании погиб человек. ФСБ назвала его членом РДК

В Самарской области, как утверждает ФСБ, сотрудники спецслужбы предотвратили теракт в пункте приема гуманитарной помощи, при попытке задержания подозреваемый погиб при самоподрые взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Спецслужба заявила, что взрыв готовил член Русского добровольческого корпуса (РДК), который воюет на стороне Украины. В РДК это отрицают.

ФСБ опубликовала видео, как утверждается, попытки задержания, на котором, однако, не видно, как погиб подозреваемый. За кадром слышны крики, призывающие выбросить некий предмет, после чего раздаётся звук взрыва. Где и когда снято видео, не ясно.

По данным Baza, погибший — 30-летний Андрей Жвакин. Утверждается, что он погиб ещё в середине марта, почему ФСБ сообщило об этом только сейчас, неясно. Baza подтверждает версию ФСБ о том, что при попытке задержания в руках у него якобы взорвалось самодельное взрывное устройство. Официально личность погибшего не подтверждена.

Ранее "Idel.Реалии" сообщали о том, что самарский активист Андрей Жвакин в сентябре 2022 года проводил антивоенный одиночный пикет, на котором его задержали. Позже суд признал его виновным в так называемой дискредитации армии и назначил штраф в 30 тысяч рублей. В феврале 2023 года Андрей Жвакин рассказывал, что полицейские нанесли ему побои при задержании на одиночном пикете активиста Владимира Авдонина.

В РДК заявили, что погибший Андрей Жвакин не имел отношения к организации. Об этом заявил "Соте" пресс-секретарь РДК Илья Богданов, по словам которого, на организацию российские спецслужбы "будут сваливать все теракты, какие только возможно".

В начале марта ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Олонце (Карелия) и об убийстве белорусского активиста Николая Алексеева, который якобы планировал совершить взрыв. Таким образом, речь идёт уже о втором в течение одного месяца случае гибели человека, подозреваемого в подготовке теракта, при попытке задержания сотрудниками ФСБ.