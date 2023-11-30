В самом длинном тоннеле на БАМе загорелась цистерна

На Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (её западная часть организационно входит в состав Восточно-Сибирской железной дороги) в ночь на 30 ноября произошёл пожар в Северомуйском тоннеле на территории Бурятии. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на РЖД и транспортную прокуратуру.

"По предварительной информации, 29 ноября на перегоне Итыкит - Окусикан во время движения по Северомуйскому тоннелю произошло возгорания вагона в составе грузового поезда", - говорится в сообщении. Пострадавших, как утверждается, нет, движение по тоннелю закрыто.

Как утверждает "База", всего в составе поезда находились 41 цистерна с топливом, 3 цистерны с авиационным топливом и 6 вагонов с чёрным металлом. Загорелась, по всей видимости, цистерна. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. "База" пишет, что одна из версий - короткое замыкание, приведшее к возгоранию кабельной сети, после которого огонь перекинулся на цистерну.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины утверждают, что в Северомуйском тоннеле произошли четыре взрыва. Утверждается, что речь шла об операции украинских спецслужб. Официально в СБУ при этом не комментировали случившееся. Другие источники не сообщают о взрывах.

Северомуйский тоннель имеет протяжённость около 15 километров, он самый протяжённый на БАМе. Существует альтернативный железнодорожный путь, так называемый Северомуйский обход, однако его пропускная способность меньше. Сообщается о задержках не менее десяти грузовых поездов.

В последнее время на БАМе идут работы по расширению этой магистрали, являющейся "дублёром" Транссиба и используемой в том числе для перевозки грузов из Китая. Укладывается второй путь, идут работы по электрификации. К стройке привлекают в том числе заключённых.