Первые 600 заключённых появятся на строительстве БАМа в июне

Первые 600 заключённых могут начать работу на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ) уже в июне. Подрядчики ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) начинают оформлять их на работы, которые не требуют высокой квалификации. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Заключенные будут трудиться разнорабочими, бетонщиками и арматурщиками на стройках Восточного полигона. По данным издания, компания ООО "Промстрой" собирается привлечь на работы 100 осуждённых. Подрядчик заявил, что ведётся подписание договора с исправительным центром. Компания ООО "ТС Строй" с 15 июня обеспечит работой около 430 заключённых. На запрос журналистов "Коммерсанта" там не ответили. В РЖД информацию о подготовке первых осуждённых к работам отказались комментировать. Во ФСИН дать оперативный комментарий не смогли.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты сомневаются в том, что ФСИН готова к массовому применению труда заключённых на крупных стройках. Это повлечёт за собой крупные расходы на охрану осуждённых, их размещение и здравоохранение.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников подтвердил готовность ведомства организовать трудовые лагеря для заключённых на крупных объектах, где не хватает рабочей силы. По его словам, "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьёй, получать достойную зарплату".

В России примерно 188 тысяч заключённых имеют право попросить заменить неотбытую часть срока на принудительные работы. Те, кому назначили принудительные работы, могут работать в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области, в Норильске и на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Идея привлечения заключённых к работам на крупных объектах обсуждается в России на разном уровне уже несколько лет. Российское законодательство разрешает труд заключённых за пределами исправительного учреждения, однако распространяет на осуждённых конституционные гарантии. Их труд должен оплачиваться, а им самим должна быть обеспечена изоляция и охрана.