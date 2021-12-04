В Санкт-Петербурге власти в пятницу открыли мемориал в честь столетия Кронштадтского восстания. Памятник установлен в парке "Патриот" у Морского собора. Столетие событий отмечалось в марте этого года.

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Тогда матросы Балтийского флота выступили против большевиков, опорной силой которых они были до этого, и продразвёрстки, потребовав передать власть от партии коммунистов избираемым советам.

На подавление мятежа большевики отправили самые лояльные части. При штурме с обеих сторон погибли по меньше мере три тысячи человек. 2103 человека были расстреляны, как минимум 6459 отправлены в лагеря. Около половины населения Кронштадта, 10 тысяч человек, были выселены как неблагонадёжные, несколько тысяч человек скрылись в Финляндии.

Чтобы скрыть факт, что восстание подняли классово близкие граждане, организация мятежа была приписана группе петербургских интеллигентов и бывших офицеров – так называемой боевой организации Таганцева. По этому делу были убиты 103 человека, включая поэта Николая Гумилёва.

В 1994 году участники событий в Кронштадте были реабилитированы президентом Борисом Ельциным. Он же распорядился установить памятник погибшим. Финальный вариант монумента проекта Дениса Стритовича и Тимура Юрченко был выбран только в 2020 году, сообщает сайт Российского военно-исторического общества.

В церемонии открытия участвовал бывший президент России Дмитрий Медведев. В своей речи он напомнил, что многие из подавлявших восстание позднее были репрессированы сами, и сказал, что "в гражданской войне не бывает победителей, только жертвы".