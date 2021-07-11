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В Санкт-Петербурге скончался художник Борис Кошелохов

В Санкт-Петербурге скончался художник-авангардист Борис Кошелохов.

По информации издания "Петербургский дневник", причиной смерти художника стала коронавирусная инфекция.

На сайте Нового музея современного искусства в Петербурге говорится, что живописец, скульптор Борис Кошелохов родился в Златоусте, на Урале, в 1942 году. В 1977 году он основал творческую группу "Летопись", которая объединила нескольких художников-нонконформистов, провел более 25 персональных выставок, отмечают "Известия".

В 2020 году мастерская художника располагалась в арт-центре на Пушкинской улице в Петербурге, известном как "Улица Леннона". Работы Кошелохова представлены в Русском музее, областных музеях Севастополя, Хабаровска, в государственном музее Нюрнберга.

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