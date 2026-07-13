В Санкт-Петербурге задержали градозащитника Ярослава Кострова

В Петербурге задержали активиста-градозащитника Ярослава Кострова, который выдвинут кандидатом в городское Законодательное собрание. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Кострова доставили в отдел полиции №2. По данным "Фонтанки", его задержали по той же причине, что и градозащитника Олега Мухина и депутата фракции КПРФ в Заксобрании Ленинградской области Ивана Апостолевского. Им ранее вменили демонстрацию экстремистской символики из-за старых гиперссылок на Facebook и Instagram (российские власти признали компанию-владельца этих соцсетей Meta экстремистской организацией) в постах во "ВКонтакте".

В "Справедливой России" заявили, что выдвинули Кострова кандидатом в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга по одномандатному избирательному округу 1 и в составе территориальной группы 2. "Подача документов в территориальную избирательную комиссию кандидатами одномандатниками осуществляется до 18 июля включительно. Ни на что не намекаем. Видимо, просто совпадение!" – говорится в сообщении.

Мухина и Апостовлевского силовики задержали девятого июля. На следующий день суд арестовал их на 10 суток. Адвокат Сергей Подольский настаивал, что гиперссылка – не демонстрация экстремистской символики, а пользоваться соцсетями закон не запрещает. Он указывал, что такие же ссылки размещают чиновники – в том числе на сайтах МИД России и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Вступившее в силу решение об административном наказании по ряду статьей, в том числе и о демонстрации экстремистской символики, влечёт за собой запрет баллотироваться на определённый срок.