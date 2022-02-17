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В Саратове оппозиционного депутата оштрафовали на 300 тысяч рублей

Депутат Николай Бондаренко

Суд в Саратове оштрафовал на 300 тысяч рублей депутата областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия из-за акции против фальсификаций на выборах 2021 года. Об этом сообщает Sota.

Бондаренко заявил, что решение суда "неправосудно" и является "попыткой плясать под дудку "Единой России". Депутат заявил, что будет обжаловать штраф.

В ноябре прошлого года Бондаренко оштрафовали на одну тысячу рублей по статье о мелком хулиганстве. Поводом для обвинения, предположительно, стала его перепалка с сотрудниками избирательной комиссии в день выборов 19 сентября.

Николай Бондаренко известен оппозиционными взглядами, а также популярным каналом в ютьюбе. Он был кандидатом от КПРФ на выборах в Госдуму по одному из округов, получил поддержку так называемого "Умного голосования" и занял второе место. Он считает, что на выборах были фальсификации.

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