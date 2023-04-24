Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Саратове задержан бывший боец ЧВК, рассказавший о массовых убийствах

Эмблемы ЧВК "Вагнер"

В Саратове в понедельник сотрудниками МВД был задержан и доставлен в Следственный комитет Азамат Улдаров, утверждавший ранее, что он был наёмником ЧВК "Вагнер" и был свидетелем и участником множества преступлений, совершённых в ходе войны в Украине. О задержании Улдарова сообщил он сам проекту Гулагу.нет, который ранее и опубликовал его рассказ.

При этом, как рассказал Улдаров, у входа в здание Следственного комитета в Ленинском районе Саратова на него напали несколько человек - по его словам, предположительно имеющих отношение к ЧВК "Вагнер" - которые ударили его по лицу и обещали убить за его показания против основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Официально о задержании Улдарова не сообщалось. Сам он сообщил основателю Гулагу.нет Владимиру Осечкину, что следователи хотели допросить его об известных ему преступлениях. Осечкин опубликовал видео звонка Улдарова прямо из здания Следственного комитета.

В середине апреля проект "Гулагу.нет" опубликовал видео, в котором два человека, которые называют себя бывшими заключёнными, воевавшими в Украине в составе ЧВК "Вагнер" и впоследствии помилованными указом президента России Владимира Путина, утверждают, что были свидетелями и соучастниками многочисленных военных преступлений.

Азамата Улдарова и Алексея Савичева "Гулагу.нет" называет экс-командирами подразделений ЧВК "Вагнер". Оба они рассказали на видео о массовых убийствах пленных, в том числе раненых, а также бойцов самого ЧВК "Вагнер", отказавшихся воевать, об убийствах мирных жителей, в том числе детей и подростков, при штурме Бахмута.

Каких-либо подтверждений слов людей, которые фигурируют в опубликованном "Гулагу.нет" видео, из других источников нет. Генпрокуратура Украины вечером в понедельник сообщила о том, что начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны в связи с публикацией Гулагу.нет.

Евгений Пригожин в комментарии, который опубликовала его пресс-служба, заявил, что утверждения о расстрелах детей и мирных жителей не соответствуют действительности. Также близкие к Пригожину ресурсы выступали с утверждениями, что Осечкин якобы шантажировал Улдарова публикацией видео сексуализированного насилия над ним из колонии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Обстрелы Херсона, Волчанска
Embed
Обстрелы Херсона, Волчанска

No media source currently available

0:00 0:08:23 0:00

Обстрелы Херсона, Волчанска

Атака дронов в Одесской области


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG