В Саратове задержан бывший боец ЧВК, рассказавший о массовых убийствах

В Саратове в понедельник сотрудниками МВД был задержан и доставлен в Следственный комитет Азамат Улдаров, утверждавший ранее, что он был наёмником ЧВК "Вагнер" и был свидетелем и участником множества преступлений, совершённых в ходе войны в Украине. О задержании Улдарова сообщил он сам проекту Гулагу.нет, который ранее и опубликовал его рассказ.

При этом, как рассказал Улдаров, у входа в здание Следственного комитета в Ленинском районе Саратова на него напали несколько человек - по его словам, предположительно имеющих отношение к ЧВК "Вагнер" - которые ударили его по лицу и обещали убить за его показания против основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Официально о задержании Улдарова не сообщалось. Сам он сообщил основателю Гулагу.нет Владимиру Осечкину, что следователи хотели допросить его об известных ему преступлениях. Осечкин опубликовал видео звонка Улдарова прямо из здания Следственного комитета.

В середине апреля проект "Гулагу.нет" опубликовал видео, в котором два человека, которые называют себя бывшими заключёнными, воевавшими в Украине в составе ЧВК "Вагнер" и впоследствии помилованными указом президента России Владимира Путина, утверждают, что были свидетелями и соучастниками многочисленных военных преступлений.

Азамата Улдарова и Алексея Савичева "Гулагу.нет" называет экс-командирами подразделений ЧВК "Вагнер". Оба они рассказали на видео о массовых убийствах пленных, в том числе раненых, а также бойцов самого ЧВК "Вагнер", отказавшихся воевать, об убийствах мирных жителей, в том числе детей и подростков, при штурме Бахмута.

Каких-либо подтверждений слов людей, которые фигурируют в опубликованном "Гулагу.нет" видео, из других источников нет. Генпрокуратура Украины вечером в понедельник сообщила о том, что начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны в связи с публикацией Гулагу.нет.

Евгений Пригожин в комментарии, который опубликовала его пресс-служба, заявил, что утверждения о расстрелах детей и мирных жителей не соответствуют действительности. Также близкие к Пригожину ресурсы выступали с утверждениями, что Осечкин якобы шантажировал Улдарова публикацией видео сексуализированного насилия над ним из колонии.