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В регионах юга России "жёлтый уровень" террористической опасности

Ейск / Краснодарский край

Власти российских регионов, граничащих с Украиной или находящихся недалеко от неё, объявляли о введении жёлтого уровня террористической опасности.

С вечера 11 апреля он будет действовать в Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае (на территории Ейского и Щербинского районов, и в аннексированном Крыму (в Армянске, Джанкое, Керчи и в ещё четырёх северных городских округах).

Желтый уровень означает, что есть "подтвержденная информация о реальной возможности совершения террористического акта". Жителям рекомендуется посещать людные места только при необходимости, а, выходя на улицу, всегда брать с собой документы удостоверяющие личность.

Так же, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, усиливается работа правоохранительных органов.

Глава Крыма Сергей Аксёнов подчёркивает, что мера носит "исключительно профилактический характер", обстановка в республике спокойная и контролируется властями.

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