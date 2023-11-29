В Газе освобождена группа заложников, среди которых 10 израильтян

В секторе Газа вечером в среду освобождены 10 заложников - граждане Израиля и ещё четыре человека с паспортами Таиланда. Ранее в среду сообщалось об освобождении двух женщин с двойным гражданством - России и Израиля.

Среда стала шестым днём перемирия между Израилем и группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Продолжаются переговоры о продлении перемирия в связи с истечением срока его действия в ближайшие часы, сообщает Би-би-си. Все 14 освобождённых доставляются на территорию Израиля.

Вне рамок соглашения с Израилем ХАМАС освободила двух заложниц – гражданок России. Это подтвердила Армия обороны Израиля. Издание Haaretz уточнило, что освобождённые – 50-летняя Елена Труфанова и её 73-летняя мать Ирина Татти. Они были похищены 7 октября из кибуца Нир-Оз вместе с сыном Татти Александром и его подругой Сапир Коэн, которые остаются в заложниках. Муж Елены убит.

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