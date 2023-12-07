В секторе Газа погиб сын израильского министра, бывшего главы Генштаба

В секторе Газа в боях с радикальной группировкой ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) погиб сын бывшего начальника Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и нынешнего министра израильского правительства Гади Айзенкота Галь Айзенкот. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ о потерях. За последние сутки, как сообщается, в секторе Газа погибли два израильских военнослужащих, 25-летний старший сержант Галь Айзенкот погиб на севере сектора.

Его отец Гади Айзенкот возглавлял Генштаб в 2015-2019 годах. Депутат Кнессета от оппозиции, 12 октября он вошёл в состав военного кабинета в правительстве национального единства, созданном после нападения ХАМАС на Израиль.

Общее число погибших израильских военных с момента начала наземной операции в Газе в конце октября превысило 80. О числе убитых бойцов ХАМАС не сообщается, подконтрольное этой группировки министерство здравоохранения Газы сообщает лишь общие данные о погибших палестинцах в секторе, включая мирных жителей. Как утверждается, их число превысило 17 тысяч.

Продолжаются упорные бои как в северных районах, так и на юге сектора Газа. Израильские военные пытаются взять под контроль город Хан-Юнис в южной части этой территории. На севере сектора, по сообщению ЦАХАЛ, десятки боевиков ХАМАС сдались в плен, распространены соответствующие видео.

Север Израиля также вновь подвергся обстрелам с юга Ливана со стороны радикальной шиитской группировки "Хезболла", погиб один человек.

Израиль начал операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября, в результате которого погибли более 1200 человек. Более 130 захваченных в Израиле остаются в заложниках. Израиль называет целью войны уничтожение ХАМАС и, во всяком случае, лишение этой группировки контроля над Газой. Противники и критики Израиля - главным образом на Ближнем Востоке и в исламском мире - обвиняют его в стремлении взять под контроль сектор Газа и изгнать палестинское население.