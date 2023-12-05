WSJ: израильские военные обдумывают план затопить тоннели ХАМАС

Израильские военные рассматривают возможность затопления тоннелей, которые использует радикальная палестинская группировка ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американские власти. ХАМАС признана террористической в США и Евросоюзе.

По информации издания, в середине ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила установку по меньшей мере пяти насосов примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аш-Шати. При подаче тысяч кубометров воды в час подземная сеть может быть полностью затоплена в течение нескольких недель, пишет газета.

Пока неясно, прибегнут ли израильские военные к такому варианту до того, как будут освобождены все удерживаемые ХАМАС в секторе Газа заложники.

По данным ЦАХАЛ, тоннели проходят под школами и спортивными центрами, мечетями и больницами на территории сектора Газа. Точных данных о системе этих тоннелей нет. В 2021 году один из лидеров ХАМАС и глава её политбюро в секторе Газа – Яхья Синвар – публично заявил, что тоннели в секторе Газа достигают 500 километров. Проверить эти данные невозможно. Израильские войска называют этот подземный лабиринт "метро Газы".

ХАМАС уже много лет использует разветвленную систему подземных ходов в военных целях, в том ччисле для проникновения на израильскую территорию. Так было и во время атаки на Израиль 7 октября, утверждают в ЦАХАЛ. Израильская армия также обнаружила в ноябре тоннель под больницей "Аль-Шифа" в Газе. ХАМАС отрицает, что его система тоннелей проходит под гражданскими объектами, но подтверждает, что в них до сих пор находятся похищенные заложники.

Боевую операцию в секторе Газа силы ЦАХАЛ начали в ответ на нападение джихадистов на юг Израиля 7 октября. Жертвами теракта в Израиле стали 1200 человек, свыше 240 – взяты в заложники. В ходе недельной гуманитарной паузы были освобождены более ста заложников - женщины, дети и иностранцы.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, число убитых палестинцев с начала ответной операции Израиля превысило 15 тысяч, большинство из которых женщины и дети. Независимого подтверждения этим сообщениям нет.

Израиль утверждает, что цель его операции - разгромить ХАМАС и лишить его власти в секторе Газа.