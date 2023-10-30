В секторе Газа в ходе наземной операции освобождена заложница

Армия обороны Израиля заявила, что в ходе наземной операции в секторе Газа удалось освободить израильскую военнослужащую, захваченную 7 октября в заложники радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

Речь идёт о первом случае освобожения заложника в бою и о первой освобождённой военнослужащей из числа заложников. Ранее ХАМАС освободил четырёх гражданских заложниц.

Как сообщил ЦАХАЛ, освобождённая Ори Мегидиш чувствует себя хорошо и уже встретилась со своей семьёй. В заявлении подчёркивается, что делается всё для освобождения остальных заложников; их более 230, большинство – гражданские лица.

О подробностях операции по освобождению заложницы не сообщается.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил освобождение заложницы. Он заявил, что Израиль не пойдёт на прекращение огня и будет бороться против ХАМАС до тех пор, пока не "уничтожит" эту организацию.

Сегодня же ХАМАС опубликовал видео с тремя заложницами, на котором они призывают израильские власти пойти на освобождение палестинских заключённых в обмен на заложников. Когда и где оно было снято, неясно. Израильские власти назвали публикацию видео "жестокой пропагандой".

В ходе нападения ХАМАС на Израиль 7 октября были убиты около 1400 человек. Заложники, главным образом жители населённых пунктов у границы с Газой, были отвезены в сектор и удерживаются там в неизвестных местах. Израиль в ответ на нападение наносит по сектору Газа авиаудары, а несколько дней назад начал наземную операцию, которая пока, по оценкам, носит ограниченный характер.