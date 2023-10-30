Власти Израиля осудили публикацию ХАМАС видео с заложницами

Власти Израиля осудили публикацию радикальной палестинской группировкой ХАМАС видео с тремя захваченными ХАМАС 7 октября в заложники женщинами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал его "жестокой психологической пропагандой".

На видео женщины, обращаясь к Нетаньяху, говорят о необходимости обменять всех заложников на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Одна из них говорит, что это обязанность израильского премьера, и обвиняет правительство в том, что оно не смогло защитить людей.

Когда и где снято видео - не уточняется. Ранее ХАМАС утверждал, что заложники удерживаются в секторе Газа, и что десятки их погибли в результате израильских бомбардировок. Независимо это утверждение не подтверждено. По данным израильских властей, всего в заложниках около 230 человек.

"Наше сердце с вами и со всеми другими заложниками. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести домой", — сказал Нетаньяху, комментируя видео. По данным израильских СМИ, женщин на видео зовут Даниэль Алони, Римон Киршт и Елена Трупанова.

Телекомания NBC ранее в понедельник сообщила, что переговоры об освобождении заложников, которые шли при посредничестве Катара, зашли в тупик после того, как ХАМАС потребовал разрешить поставки топлива в Газу, но при этом отказался дать гарантии, что освободит хотя бы тех, кто не является гражданами Израиля.

Ранее в понедельник стало известно о смерти 22-летней гражданки Германии и Израиля Шани Лук, похищенной 7 октября боевиками ХАМАС.

"С горечью сообщаем, что найдено и опознано тело 22-летней гражданки Германии и Израиля Шани Лук. Шани, которую террористы ХАМАС похитили с музыкального фестиваля, подвергли пыткам и выставили напоказ в секторе Газа, пережила непостижимые ужасы", — говорится в официальном аккаунте МИД Израиля в соцсети X. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что гибель заложницы стало доказательством "варварства" ХАМАС.