В селе Свердловской области из-за лесного пожара сгорел 41 дом

В селе Шайдуриха Свердловской области из-за лесного пожара сгорел 41 дом. В экстренных службах жителям отвечали, что "всё под контролем". Об этом рассказало издание "Кедр".

По официальным данным, огонь уничтожил 13 жилых домов и почти три десятка дачных. Жилья лишились 35 человек, в том числе трое детей. Погибших и пострадавших нет, большинство сельчан эвакуировали.

Региональный отдел МЧС сообщил, что постройки загорелись 12 июля. При этом местные жители отметили, что запах гари и пепел до села стали доноситься раньше. "Ещё позавчера пепел был по всей деревне, дышать было нечем! Все звонили в экстренные службы, а нам говорили: "Всё под контролем!" Вот тебе и контроль", – рассказала местная жительница.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что все дома в Шайдурихе будут восстановлены.

По данным "Авиалесоохраны", сейчас в России действуют 317 лесных пожаров, из них 118 власти решили не тушить – все они зафиксированы на Дальнем Востоке. С начала года огонь прошёл более 2,2 миллиона гектаров леса – на 52% больше, чем в прошлом году за тот же промежуток времени.