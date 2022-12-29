В семи городах проходят обыски по делу экс-депутата Ильи Пономарёва

Полиция проводит обыски в семи городах России в рамках уголовного дела о фейках про российскую армию, возбужденного в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следственные мероприятия идут у "администраторов ряда телеграм-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы", пишет ТАСС.

По словам источника агентства, полицейские пришли к участникам проходившего в начале ноября совещания представителей российской оппозиции - "съезда народных депутатов" в Польше, а также тем, кто выдвигался в сентябре на московских выборах от платформы "ВыДвижение".

"ОВД-Инфо" сообщило об обысках у основателя платформы Михаила Лобанова и московских муниципальных депутатов Сергея Цукасова и Владимира Залищака.

Также об обыске у себя дома рассказал журналист издания 72.ru Артур Галиев. Он подтвердил, что обыск связан с делом Пономарёва. "Понятия не имею, чем он занимается", написал Галиев телеграме. Он сообщил, что при обыске у него изъяли телефон и старый ноутбук.

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