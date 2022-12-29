В семи городах проходят обыски по делу экс-депутата Ильи Пономарёва

Полиция проводит обыски в семи городах России в рамках уголовного дела о фейках про российскую армию, возбужденного в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Следственные мероприятия идут у "администраторов ряда телеграм-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы", пишет ТАСС.
По словам источника агентства, полицейские пришли к участникам проходившего в начале ноября совещания представителей российской оппозиции - "съезда народных депутатов" в Польше, а также тем, кто выдвигался в сентябре на московских выборах от платформы "ВыДвижение".
"ОВД-Инфо" сообщило об обысках у основателя платформы Михаила Лобанова и московских муниципальных депутатов Сергея Цукасова и Владимира Залищака.
Также об обыске у себя дома рассказал журналист издания 72.ru Артур Галиев. Он подтвердил, что обыск связан с делом Пономарёва. "Понятия не имею, чем он занимается", написал Галиев телеграме. Он сообщил, что при обыске у него изъяли телефон и старый ноутбук.
В Тюмени задержали шеф-редактора сайта 86.ru Никиту Кифорука, у него забрали всю технику, пишет "Тайга.инфо".
- Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва, который последние годы живёт в Украине, заочно арестовали по делу о фейках про российскую армию 30 августа.
- 8 сентября в нескольких регионах России прошли обыски у журналистов и активистов. Их подозревают в сотрудничестве с Пономаревым, который называет себя представителем российского вооружённого подполья и российских формирований, воюющих на стороне Украины.
- 31 августа в Ирпене под Киевом Пономарёв представил "политический центр российской оппозиции", в который вошли Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и подпольная Национальная республиканская армия. Центр возглавил он сам. Никаких доказательств, что эти организации существуют в реальности, представлено не было.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.