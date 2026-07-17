В Сенат США внесли законопроект об "адских" санкциях против России

В Сенат США внесён законопроект об ужесточении санкций против России, который ранее продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм. После его смерти инициативу внёс в верхнюю палату Конгресса демократ Ричард Блюменталь.

Документ ранее уже поддержали более 60 сенаторов, включая лидера республиканского большинства Джона Туна, что дает ему высокие шансы на одобрение Сенатом.

"Внесение законопроекта с лидером большинства в качестве одного из его первоначальных соавторов посылает четкий сигнал о том, что руководство Сената единодушно поддерживает эту инициативу", – сказал RFE/RL один из высокопоставленных помощников сенаторов-республиканцев, знакомый с ходом обсуждений.

Законопроект предусматривает санкции против высшего политического и военного руководства России, включая Владимира Путина, российских банков, в том числе Центробанка, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, а также предприятий оборонного, энергетического и транспортного секторов. Ограничения предлагается распространить на суда, перевозящие российские нефть, газ, уголь, уран и другие подсанкционные товары, а также на иностранных граждан и компании, поставляющих продукцию российскому военно-промышленному комплексу.

Кроме того, документ предусматривает полный запрет на инвестиции американских граждан и компаний в российскую экономику и покупку российского государственного долга.

Кроме того, предлагается ввести пошлины до 500% на российский импорт и тарифы до 100% на товары из стран, которые продолжают закупать российские нефть и газ и помогают Москве обходить санкции.

Законопроект предусматривает возможность отмены санкций только после прекращения Россией боевых действий и заключения мирного соглашения, одобренного правительством Украины.

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