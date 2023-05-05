В Сербии не менее восьми человек стали жертвами стрельбы, 13 ранены

В Сербии в результате стрельбы в деревне Дубона в городской общине Младеновац погибли восемь человек, cреди них есть дети. Ещё 13 человек получили ранения, семеро раненых находятся в критическом состоянии. Об этом сообщают "Вечерние новости".

Поздно вечером 4 мая. 21-летний местный житель поссорился с друзьями во дворе школы, после чего пошел домой за автоматом Калашникова, вернулся и открыл огонь, пишет B92. После этого он сел в машину и продолжил стрельбу.

Выдан ордер на арест подозреваемого, район, где он может находиться, оцеплен полицией, сообщает CNN. В розыске принимают участие свыше 600 сотрудников правоохранительных органов. На выезде из района, где идут поиски стрелявшего, установлены блокпосты. Глава МВД Сербии Братислав Гашич расценил стрельбу как террористический акт.

В среду в Белграде 14-летний ученик открыл в школе стрельбу, погибли не менее 10 человек, в том числе - восемь учеников. Подросток стрелял из двух пистолетов. Предположительно, оружие принадлежит его отцу, при себе у него было пять полных обойм. С 5 по 7 мая в Сербии объявлен траур.

После Балканских войн 1990-х годов на руках у населения осталось огромное количество стрелкового оружия. По данным Обзора стрелкового оружия 2018 года, граждане региона имеют в девять раз больше оружия, чем армия и полиция, а по количеству оружия на душу населения лидируют Сербия и Черногория, , отмечает Русская служба "Би-би-си".