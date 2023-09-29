В Сербии осуждён экс-сотрудник СБУ, покинувший Украину перед войной

Суд в сербском городе Ниш приговорил бывшего генерала и начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Об этом в пятницу сообщила Балканская служба Радио Свобода.

Cторона защиты заявила, что будет оспаривать решение. "Мы считаем, что не было абсолютно никаких оснований для обвинительного приговора", – подчеркнул адвокат Милан Петрович.

Адвокат отметил, что решение апелляционного суда по запросу Киева об экстрадиции Наумова в Украину - в рамках другого разбирательства - всё еще ожидается. Ранее суд первой инстанции в Нише отклонил украинский запрос о выдаче Наумова, находящегося под стражей в Сербии с июня 2022 года.

Андрей Наумов фигурировал в ряде журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Еще в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ он упоминался в расследовании журналистов "Схем" о приобретении элитного имущества, которое не соответствовало официальным доходам госслужащего.

Также "Схемы" рассказывали, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину – а именно 23 февраля 2022 года – Андрей Наумов уехал за границу.

Наумова арестовали 7 июня прошлого года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию. Сербская полиция объявила, что деньги и бриллианты, найденные во время осмотра автомобиля, "вероятно получены от преступной деятельности", после чего Наумову предъявили обвинения в отмывании денег в Высоком суде в Нише. На суде бывший офицер СБУ отрицал обвинения и утверждал, что это его личные деньги.

В Украине Андрея Наумова подозревают, в частности, в злоупотреблении служебным положением, мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен, пишет Украинская служба Радио Свобода. Также СМИ писали о расследовании деятельности Наумова по статье о государственной измене.