В Серове из-за аварии на котельной ввели режим повышенной готовности

В городе Серов Свердловской области из-за аварии на котельной решили ввести режим повышенной готовности. Как отметил мэр Василий Сизиков, решение означает, что в городе приведен в готовность пункт временного размещения, где жителей примут в случае необходимости. Одновременно чиновник отверг информацию о введение на территории округа режима ЧС.

Ранее в четверг прокуратура Свердловской области сообщила, что из-за отключения одного из трёх котлов в котельной №1 Серова пришлось понизить подачу тепла в 338 жилых домах. В них проживают примерно 17 тысяч человек. Авария, по данным прокуратуры, также затронула около 100 нежилых помещений, в том числе 2 образовательных, 5 дошкольных учреждений и одно из подразделений городской больницы.

На фоне сообщений в СМИ о том, что люди остались без отопления в тридцатиградусный мороз, местные власти отмечают, что "температура в квартирах составляет сейчас 18-20 градусов и не опускается ниже критической отметки, но теплоноситель не достигает нормативной температуры". Также отмечается, что специалисты уже приступили к работам по восстановлению нормальной работы котельной.