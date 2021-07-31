В Сестрорецке обрушилась башня дачи Валентины Кривдиной, здание внесено в список памятников федерального значения. Владелец объекта неоднократно штрафовался за его состояние, однако ремонтировать дом так и не начал. Об этом сообщает редакция Север.Реалии.

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Деревянная дача, принадлежавшая учительнице дворянского происхождения, построена в стиле модерн в начала XX века, в советское время дача служила жилым домом для работников пансионата "Сестрорецк". Здание планировали признать аварийным, сообщал 21 июля телеграм-канал "Архитектурные излишества". В 2015 году уже обрушивалась часть здания, сообщал сайт spbdnevnik.

В доме живёт многодетная семья из семи человек, владельцы предлагали им переехать в однокомнатную квартиру. По документам, жители использовали только 16 квадратных метров жилья, столько же им и предлагалось.

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга сообщила каналу 78, что владельцы вновь могут предложить жителям 16-метровую квартиру. Если жителям покажется, что этого мало, они могут встать в очередь на улучшение жилищных условий, заявили чиновники.