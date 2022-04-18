В Сети появились фото и видео, предположительно, горящей "Москвы"

В различных телеграм-каналах в ночь на понедельник были опубликованы фотографии и видео, предположительно, горящего ракетного крейсера "Москва" российского Черноморского флота, затонувшего после пожара на борту 14 апреля.
По версии российского Минобороны, пожар произошёл вследствие детонации боеприпаса, корабль пытались буксировать в порт, но из-за штурма он затонул.
Украина заявляет о том, что корабль был поражён двумя противокорабельными ракетами. О том же заявили и США.
Подлинность фото и видео не подтверждена, однако комментирующие их эксперты утверждают, что они выглядят весьма правдоподобно, и корабль на них - это именно "Москва". Кто снял видео и сфотографировал горящий корабль - неясно. Турецкий аналитик Йорюк Ишик утверждает, что они были сняты с российского спасательного судна Черноморского флота. Короткое видео показывает "Москву" в окружении других кораблей, по всей видимости, пришедших крейсеру на помощь. Море при этом относительно спокойное - в то время как Минобороны России заявляло о штормовой погоде.
Как пишут западные аналитики, судя по фото, видимый ущерб не исключает ракетного удара, который остаётся вероятной причиной гибели "Москвы". Повреждения в боковой части корпуса крейсера видны ниже места возгорания. Но они потребуют более тщательного изучения, чтобы подтвердить, был ли пожар вызван попаданием ракеты, или просто повреждениями от огня.
- Минобороны России заявляло, что экипаж корабля был спасён. На фото и видео людей на борту крейсера не видно, что может свидетельствовать о том, что они были эвакуированы. В то же время, уже несколько источников, в том числе предполагаемые родственники моряков, утверждают, что в результате взрыва на борту и пожара были погибшие, также есть моряки, числящиеся пропавшими без вести. Сколько их - неизвестно. Минобороны России не называет никаких данных. Публиковалось видео встречи главкома ВМФ с экипажем "Москвы", однако на нём явно меньше людей, чем штатная численность экипажа.
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