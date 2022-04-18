В Сети появились фото и видео, предположительно, горящей "Москвы"

В различных телеграм-каналах в ночь на понедельник были опубликованы фотографии и видео, предположительно, горящего ракетного крейсера "Москва" российского Черноморского флота, затонувшего после пожара на борту 14 апреля.

По версии российского Минобороны, пожар произошёл вследствие детонации боеприпаса, корабль пытались буксировать в порт, но из-за штурма он затонул.

Украина заявляет о том, что корабль был поражён двумя противокорабельными ракетами. О том же заявили и США.

Подлинность фото и видео не подтверждена, однако комментирующие их эксперты утверждают, что они выглядят весьма правдоподобно, и корабль на них - это именно "Москва". Кто снял видео и сфотографировал горящий корабль - неясно. Турецкий аналитик Йорюк Ишик утверждает, что они были сняты с российского спасательного судна Черноморского флота. Короткое видео показывает "Москву" в окружении других кораблей, по всей видимости, пришедших крейсеру на помощь. Море при этом относительно спокойное - в то время как Минобороны России заявляло о штормовой погоде.

Как пишут западные аналитики, судя по фото, видимый ущерб не исключает ракетного удара, который остаётся вероятной причиной гибели "Москвы". Повреждения в боковой части корпуса крейсера видны ниже места возгорания. Но они потребуют более тщательного изучения, чтобы подтвердить, был ли пожар вызван попаданием ракеты, или просто повреждениями от огня.