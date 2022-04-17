Мать ещё одного матроса с крейсера "Москва" сообщила о его исчезновении

Мать ещё одного матроса с крейсера "Москва", Марка Тарасова, Ульяна, сообщила в социальной сети "ВКонтакте" о его исчезновении после того, как корабль затонул в Чёрном море. На публикацию обратило внимание издание "Агентство".

Тарасов был призван в конце прошлого года, он отправился на службу 15 декабря. Знакомая матроса подтвердила "Агентству", что он отправился в армию. В своём инстаграме он выложил фотографию в форме матроса.

Тарасов — второй матрос, об исчезновении которого стало известно 17 апреля. Ранее об исчезновении своего сына, 20-летнего Егора Шкребца, заявил житель Ялты Дмитрий Шкребец. Кроме того, Радио Свобода обнаружило мичмана Ивана Вахрушева, погибшего на борту.