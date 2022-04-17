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Мать ещё одного матроса с крейсера "Москва" сообщила о его исчезновении

Марк Тарасов

Мать ещё одного матроса с крейсера "Москва", Марка Тарасова, Ульяна, сообщила в социальной сети "ВКонтакте" о его исчезновении после того, как корабль затонул в Чёрном море. На публикацию обратило внимание издание "Агентство".

Тарасов был призван в конце прошлого года, он отправился на службу 15 декабря. Знакомая матроса подтвердила "Агентству", что он отправился в армию. В своём инстаграме он выложил фотографию в форме матроса.

Тарасов — второй матрос, об исчезновении которого стало известно 17 апреля. Ранее об исчезновении своего сына, 20-летнего Егора Шкребца, заявил житель Ялты Дмитрий Шкребец. Кроме того, Радио Свобода обнаружило мичмана Ивана Вахрушева, погибшего на борту.

  • О потоплении "Москвы" российское министерство обороны сооьбщило 14 апреля. За день до этого украинские чиновники сообщили, что российский корабль был успешно атакован крылатыми ракетами. Российские военные эту информацию не комментировали.
  • Российское министерство утверждает, что весь экипаж корабля был эвакуирован после детонации боеприпасов и обширного пожара. Сколько всего человек было на борту — не сообщается. Экипаж ракетного крейсера, по разным данным, мог составлять от приблизительно 500 до приблизительно 700 человек.
  • Вдова Вахрушева сообщила, что в списке пропавших без вести 27 членов команды крейсера. Независимого пожтверждения этой информации нет.

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