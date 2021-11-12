В сети продают базу покупателей фальшивых COVID-справок

Базы данных россиян, которые якобы покупали фальшивые справки о вакцинации от СOVID-19 и ПЦР-тесты, начали продавать на теневых форумах и в телеграм-каналах. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Издание связалось с одним из продавцов. Журналистам предложили базу из одной тысячи строк стоимостью 120 долларов, в которой содержатся паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информация о дате получения сертификата.

Программист, владелец телеграм-канала "Глаз бога" Евгений Антипов рассказал, что в продаваемых базах есть данные ОМС покупателей сертификатов. В самой большой базе из замеченных им содержатся сведения более полумиллиона человек. Стоимость информации об одном человеке составляет 30–40 рублей. Предлагаемые данные пока ограничены только Московским регионом. По мнению Антипова, информация о людях была собрана в сервисах, которые предлагают оформить поддельную справку.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал, что сайты по продаже фальшивых документов о вакцинации появляются почти каждый день, поэтому неудивительно, что мошенники пытаются заработать на продаже данных своих клиентов. По мнению эксперта, данные могут использоваться в том числе для шантажа клиента. "С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников", – полагает эксперт.

Продажи поддельных сертификатов о прививках начали расти на фоне постепенного открытия границ в мае и отпускного сезона и в период нового локдауна в ноябре.

В среднем стоимость предлагаемого QR-кода, с которым информация о вакцинации будет отображаться на портале Госуслуг, составляет 4 тысячи рублей, цена QR-кодов, ведущих на поддельный сайт государственного сервиса, – 2,5 тысячи рублей, пишет РБК .



При этом, как отмечают эксперты, 95 процентов продаваемых на "черном рынке" QR-кодов являются "мусором" – сертификаты не внесены ни в какие базы и не пройдут проверку при сканировании специальной программой. Люди, использующие поддельные QR-коды, надеются на банальную невнимательность проверяющего.

Накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что разрабатывает законопроект о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. Предположительно, они будут действовать до июня 2022 года. Это необходимо, чтобы стимулировать вакцинацию в России.

По статистике МВД, только за последние полгода в России возбуждено более 500 уголовных дел по факту подделки ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации, QR-кодов, медотводов от вакцинации. Все эти документы признаны официальными, а значит, их незаконный оборот запрещен.