В Сеуле в давке на Хэллоуин погибли четыре гражданки России

В Сеуле в давке на праздновании Хеллоуина 29 октября погибли четыре гражданки России. Они были уроженками Кузбасса, Приморья и Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС и РИА Новости со ссылкой на главу представительства МИД во Владивостоке Андрея Броварец.

По словам дипломата, тела погибших доставят на родину паромом через Приморье. "Еще неизвестно когда. Был разговор с корейским консульством. Они выразили готовность помочь с визой родственникам и с билетами на паром." - заявил представитель МИД.

Ранее в российском посольстве в Южной Корее заявили, что всем погибшим россиянкам было менее 30 лет. Были названы имена трёх из них: Дарья Твердохлеб, Юлианна Пак и Кристина Гарднер. Одна из девушек погибла не сразу, а была госпитализирована и умерла уже в больнице, пишет телеграм-канал Baza. При себе у неё не было документов, её поиском занимались родственники.

По данным ТАСС, родственников погибшей жительницы Петербурга ещё не удалось найти.

По словам очевидцев, давка образовалась в узком переулке шириной в четыре метра у отеля Hamilton. Дорога там спускается вниз, сужаясь, дорожное покрытие неровное, поэтому участники праздника могли легко споткнуться и упасть из-за напора толпы. "Они соскальзывали вниз на склоне, как домино, и падали в общую кучу, –вспоминают очевидцы. – На крики, что впереди люди упали и нужно остановиться, толпа сзади не реагировала и напирала".