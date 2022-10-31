В Сеуле в давке на Хэллоуин погибли четыре гражданки России

В Сеуле в давке на праздновании Хеллоуина 29 октября погибли четыре гражданки России. Они были уроженками Кузбасса, Приморья и Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС и РИА Новости со ссылкой на главу представительства МИД во Владивостоке Андрея Броварец.
По словам дипломата, тела погибших доставят на родину паромом через Приморье. "Еще неизвестно когда. Был разговор с корейским консульством. Они выразили готовность помочь с визой родственникам и с билетами на паром." - заявил представитель МИД.
Ранее в российском посольстве в Южной Корее заявили, что всем погибшим россиянкам было менее 30 лет. Были названы имена трёх из них: Дарья Твердохлеб, Юлианна Пак и Кристина Гарднер. Одна из девушек погибла не сразу, а была госпитализирована и умерла уже в больнице, пишет телеграм-канал Baza. При себе у неё не было документов, её поиском занимались родственники.
По данным ТАСС, родственников погибшей жительницы Петербурга ещё не удалось найти.
По словам очевидцев, давка образовалась в узком переулке шириной в четыре метра у отеля Hamilton. Дорога там спускается вниз, сужаясь, дорожное покрытие неровное, поэтому участники праздника могли легко споткнуться и упасть из-за напора толпы. "Они соскальзывали вниз на склоне, как домино, и падали в общую кучу, –вспоминают очевидцы. – На крики, что впереди люди упали и нужно остановиться, толпа сзади не реагировала и напирала".
- 29 октября в Сеуле в районе Итэвон собралось большое количество людей во время празднования Хеллоуина. В толпе произошла давка, в которой по меньшей мере 146 человек погибли и еще 150 получили травмы. Большинство погибли от удушья, у многих были сломаны ноги. Информационное агентство "Ренхап", ссылаясь на местную администрацию, сообщало, что среди погибших – 19 граждан других государств. Причины возникновения давки пока неизвестны. Для жителей Сеула это первое с начала пандемии массовое празднование, когда не нужно соблюдать коронавирусные ограничения.
- Для оказания помощи пострадавшим было задействовано более 800 спасателей со всей страны, пишет Associated Press. Начальник пожарной части Сеула сообщил, что число погибших может возрасти и что неустановленное число раненых находятся в критическом состоянии.
- Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией в Сеуле и выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.
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