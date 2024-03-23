В Севастополе и Белгороде - взрывы, сообщается о пострадавших

В аннексированном Севастополе и в Белгороде вечером в субботу была объявлена воздушная тревога. Впоследствии в соцсетях появились сообщения о взрывах над этими городами.

Российские телеграм-каналы пишут о "мощном" обстреле. Украинские телеграм-каналы утверждают, что был нанесён ракетный удар по кораблям Черноморского флота, а также по аэродрому Бельбек и по другим военным объектам. Опубликовано видео, на котором предположительно ракета поражает объект в Севастополе. Живущий городе провоенный блогер Борис Рожин пишет о "нескольких прилётах".

Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил о сбитых ракетах и упавших в городе обломках. Утверждается, что были повреждены офисное здание и несколько жилых домов, пострадали два человека.

Два человека, по данным российских СМИ, пострадали в Белгороде. Местные паблики публикуют фото и видео дыма над городом, пока неясно, были ли поражены какие-либо объекты.

Белгород в последние дни подвергается ракетным обстрелам практически каждый день. Удары по Севастополю наносятся реже (город расположен далеко от линии фронта), однако также относительно регулярно. Во время одного из ударов осенью прошлого года было разрушено здание штаба Черноморского флота.

Украинские военные сообщения об ударах пока не комментировали.