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"Благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит"

Вячеслав Гладков и Владимир Путин, коллаж
Вячеслав Гладков и Владимир Путин, коллаж

Россияне доверяют Путину, уверен Путин | Когда начнется эвакуация в Белгороде?

Владимир Путин благодарит россиян за оказанное ему доверение на выборах, которые, кажется, для бессменного лидера прошли успешно. На этом фоне высокая явка в Белгороде смотрится насмешкой над гражданами. Только после выборов начались разговоры об эвакуации из Белгородской области, которая находится под обстрелами. В интернете - все больше новых кадров с вбросами на выборах. Что говорят сами белгородцы и как этот проблемный для власти регион может отразиться на новом сроке Владимира Путина - в эфире обсуждаем с политологом Николаем Петровым и с политиком Максимом Климовым. Ведущий - Иван Воронин.

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