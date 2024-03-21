"Благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит"

Владимир Путин благодарит россиян за оказанное ему доверение на выборах, которые, кажется, для бессменного лидера прошли успешно. На этом фоне высокая явка в Белгороде смотрится насмешкой над гражданами. Только после выборов начались разговоры об эвакуации из Белгородской области, которая находится под обстрелами. В интернете - все больше новых кадров с вбросами на выборах. Что говорят сами белгородцы и как этот проблемный для власти регион может отразиться на новом сроке Владимира Путина - в эфире обсуждаем с политологом Николаем Петровым и с политиком Максимом Климовым. Ведущий - Иван Воронин.