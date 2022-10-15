В аннексированном Севастополе и в Белгородской области сработала ПВО

В аннексированном Россией Севастополе днём 15 октября сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщают местные жители.

Пророссийский губернатор города Михаил Развожаев заявил, что ПВО в Казачьей Бухте работает в тренировочном режиме, и попросил сохранять спокойствие.

Позже появились сообщения о работе ПВО в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел попала нефтебаза в районе села Разумное, там возник пожар, который уже начали тушить.

По словам Гладкова, что по нефтебазе попал один снаряд. По данным ТАСС, повреждён один из десяти резервуаров.

14 октября в Белгороде из-за обстрела была повреждена электроподстанция, относящаяся к ТЭЦ "Луч". На ней возник пожар. Часть города временно осталась без электричества. Днём ранее ракета или её обломки упали на многоэтажный дом в Белгороде. Часть здания обвалилась. Ранее большинство школ и вузов города и области перешли на режим дистанционного обучения из-за небезопасной обстановки.

Украинская сторона не сообщала об обстрелах Белгорода или Крыма. Как правило, официально Киев не комментирует возможные удары по российским или аннексированным территориям.

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