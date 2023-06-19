В Севастополе открыли памятник экипажу буксира "Василий Бех"

В аннексированном Россией Крыму в Севастополе на территории российской воинской части ВМФ открыли памятник экипажу буксира "Василий Бех". Украинские военные заявляли, что уничтожили это судно в июне 2022 года. Минобороны России о потере буксира до сих пор не сообщало. Об открытии памятника сообщает "Агентство" со ссылкой на Дмитрия Шкребца – отца одного из погибших матросов крейсера "Москва".

Он утверждает, что памятник открыли на территории воинской части аварийно-спасательного отряда Черноморского флота России. На церемонии открытия, фотографировать и снимать было разрешено только пресс-службе ВМФ. У посетителей забирали телефоны.

По словам Шкребеца, на борту буксира "Василий Бех" находились 14 военных и 9 гражданских членов экипажа. Четверо военных и семеро гражданских погибли. Украинская сторона сообщала, что судно доставляло боеприпасы российским военным, которые в тот момент находились на острове Змеиный. Оно было уничтожено ударом ракеты.

Один из выживших членов экипажа буксира рассказал "Агентству", что до сих пор не получил выплат, которые полагаются участникам боевых действий.

В июле 2022 года российские власти Севастополя сообщили о похоронах российского матроса 1 класса Сергея Краснокутского, погибшего на борту буксира "Василий Бех".