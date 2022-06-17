ВМС Украины заявили об уничтожении российского буксира "Василий Бех"

Военно-морские силы Украины заявили, что уничтожили российский буксир "Василий Бех". По данным украинской стороны, корабль доставлял боеприпасы, оружие и военнослужащих на остров Змеиный.

О количестве убитых и раненых пока не сообщается. По предварительным данным пострадало не менее 70 процентов экипажа.

Некоторые СМИ утверждают, что на борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс "Тор", который не смог помешать атаке ракетами Harpoon.

В соцсетях пользователи публикуют видео, на которых, как утверждается, в буксир дважды попадают ракеты.

Российская сторона заявление об уничтожении корабля пока никак не прокомментировала. Независимой верификации этого сообщения пока нет - в условиях войны оперативно проверить информацию затруднительно.

На сайте Черноморского флота России значится спасательное буксирное судно "Василий Бех" с численностью экипажа 26 человек. Буксир был принят в состав Черноморского флота в 2017 году.

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