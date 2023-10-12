В Севастополе повреждён корабль РФ "Павел Державин" - ВМС Украины

Корабль Черноморского флота России "Павел Державин" накануне получил повреждения вблизи аннексированного Севастополя. Эту информацию подтвердил в эфире Радио Свобода представитель Военно-морских сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Никаких деталей он не привёл. "Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовём это так, но факт такой есть", - сказал Плетенчук.

Представитель ВМС Украины уточнил, что корабль "Павел Державин" является кораблем российского флота, хотя раньше украинский флот имел корабль с таким же названием.

По данным открытых источников, речь идёт о патрульном корабле. Его спустили на воду в феврале 2019 года. Сообщалось, что ранее он базировался в Новороссийске.

Ранее СМИ и крымские телеграмм-каналы сообщили, что в Севастополе мог взорваться корабль Черноморского флота России "Павел Державин".

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук разместил информацию о подрыве корабля, написав, что "по предварительной информации, он подорвался на мине".

В российском Минобороны эти данные не комментировали.

13 сентября в результате ракетного удара по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе были серьёзно повреждены большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону". Снимки компании Airbus высокого разрешения показывают, что оба корабля, вероятно, не подлежат восстановлению.