Два прямых попадания. Удар по кораблю и подлодке в Севастополе

Вооруженные силы Украины в ночь на 13 сентября нанесли ракетный удар по докам Севастопольского морского завода. Там стояли на ремонте большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону". Они получили сильные повреждения, утекшие в сеть спутниковые снимки компании Airbus высокого разрешения показывают, что оба судна, вероятно, не подлежат восстановлению. Если большие десантные корабли Россия во время этой войны уже теряла, то потеря подводной лодки станет для нее первой со времен Второй мировой войны.

От ночных взрывов проснулся весь город, в домах выбило стекла. Среди российских военных, предположительно, есть погибшие и пострадавшие.

В Министерстве обороны РФ сообщили о том, что украинская армия выпустила по городу 10 крылатых ракет. Семь из них якобы были сбиты средствами противовоздушной обороны, три достигли цели. В результате попадания начался пожар на крупнейшем промышленном предприятии города – Севастопольском морском заводе имени Серго Орджоникидзе. Помимо гражданских судов в его доках обслуживаются военные корабли и подводные лодки Черноморского флота РФ.

Цеха и доки морского завода находятся на Корабельной стороне, в Нахимовском районе города. Это совсем рядом с центром Севастополя. Спутники NASA обнаружили три источника возгорания на территории предприятия: один в акватории Корабельной бухты и два – в южной. Число очагов пожара совпадает с количеством долетевших до Севастополя ракет, которое фигурирует в заявлении российского военного ведомства.

Российская сторона официально заявила о повреждении двух кораблей, которые стояли на ремонте в сухих доках Севморзавода. Речь идет о дизель-электрической подводной лодке "Ростов-на-Дону" проекта 877 "Варшавянка" (по кодификации НАТО – Kilo) и большом десантном корабле "Минск" проекта 775 (по кодификации НАТО – Ropucha). В Минобороны РФ пообещали, что подбитые корабли будут восстановлены и продолжат службу. При этом некоторые OSINT-специалисты, проанализировав снимки горящего корабля, полагают, что он был разрушен прямым попаданием ракеты и восстановлению не подлежит.

Позже в интернете был опубликован спутниковый снимок компании Airbus высокого разрешения с пометками, которые, вероятно, были сделаны украинскими военными. На нем видно, что следы прямого попадания есть как на корабле, так и на подлодке, и что оба судна, скорее всего, не подлежат ремонту.

Идентифицировать один из кораблей невольно помог назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Он выложил в своем телеграм-канале собственную фотографию на фоне горящего десантного корабля, притом что оккупационные власти под страхом уголовного преследования запретили горожанам снимать и выкладывать в сеть военные объекты и последствия атак украинских ракет и дронов. Это вызвало возмущение со стороны севастопольцев.

Пожар на месте полыхал несколько часов и был потушен примерно к полудню по местному времени. В это время пожарные уже проводили контрольную проливку сгоревшего корабля, стоявшего в доке.

Данные о погибших и пострадавших в результате обстрела разнятся. По данным Михаила Развожаева, ранения получили 24 человека. Все они якобы являются сотрудниками Севморзавода. В то же время российский провластный телеграм-канал Shot написал о двух погибших и 26 раненых. Севастопольские издания сообщили со ссылкой на представителей Севморзавода, что сотрудников предприятия среди погибших и пострадавших нет. Вероятно, жертвами стали российские военные, находившиеся на территории завода, однако оккупационные власти и военное командование этого не признают.

Представители Вооруженных сил Украины подтвердили факт успешной атаки на военные объекты в Севастополе. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Орещук поблагодарил пилотов за боевую работу. Причастность украинских военных к взрывам на Севастопольском морском заводе подтвердили и в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Назначенные Россией власти города сообщили, что повреждения в результате обстрела получили восемь домов в центре, в том числе семь многоквартирных. Взрывной волной выбило 60 оконных стекол, повредило четыре кровли и четыре вентиляционных канала.

В аккаунте севастопольской библиотеки №11 в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что она работает "в режиме санитарного дня" в связи с "восстановительными работами". Библиотека находится по адресу Корабельная улица, дом 27, примерно в 200 метрах от места взрыва.

Управляющие компании, по словам чиновников, уже начали восстановительные работы. Ремонт будет профинансирован из городского бюджета.

"Таких сильных взрывов еще ни разу не было"

О серии очень громких взрывов и ярких вспышек в районе трех часов ночи корреспонденту Радио Свобода рассказали жители разных районов Севастополя – проспекта Генерала Острякова, проспекта Победы, улицы Горпищенко, улицы Матюшенко, Инкермана, Северной стороны.

"В три часа ночи были громкие звуки, мы все проснулись, было очень страшно. Таких сильных взрывов еще ни разу не было. Как будто прямо над головой что-то пролетело", – рассказала одна из горожанок.

По словам другой женщины, которая проживает недалеко от Севморзавода, ее семью разбудили взрывы. "Все перепугались, даже кошка, и ушли на некоторое время в коридор, подальше от окон, туда, где стены толще", – сообщила она, добавив, что после взрывов на некоторое время в районе пропала мобильная связь.

Севастополец по имени Алексей живет в самом центре города. Окна его квартиры выходят прямо на Южную бухту. "Грохот стоял невероятный, столб огня видно было с балкона. Дым [от пожара] шел до рассвета", – сообщил он. По словам Алексея, повторные взрывы звучали в городе еще примерно три часа.

Никто из собеседников Радио Свобода ночью не слышал звуков воздушной тревоги. Ее не включали ни во время предыдущих атак, когда военные объекты подвергались налетам украинских беспилотников, ни при нынешнем ударе, когда ВСУ, как намекнул представитель Воздушных сил Украины Николай Олещук, применили крылатые ракеты Storm Shadow.

В севастопольских телеграм-каналах горожане писали о звуках взрывов и задымлении n в районе 13-го судоремонтного завода Черноморского флота РФ. Он находится примерно в полутора километрах от завода имени Орджоникидзе. Там также обслуживаются российские боевые корабли и подводные лодки. Эта информация не подтвердилась. Возможно, севастопольцы приняли за взрывы работу российской системы ПВО.

В непосредственной близости от места попадания ракет оказались студенты Филиала МГУ имени Ломоносова в Севастополе. Территория университетского кампуса граничит с Севастопольским морским заводом. По словам студентов, проживающих в общежитии, взрывами в здании выбило несколько окон. Всех учащихся направили в подземное убежище, где они провели около часа. После этого им разрешили вернуться в свои комнаты.

Несмотря на случившееся, администрация вуза решила не отменять сегодняшние занятия. Один из студентов сообщил Радио Свобода, что лекции и практические занятия перенесли из главного учебного здания в соседний лабораторный корпус, окна которого не обращены к судоремонтному заводу. По дороге к университету он видел возле главной заводской проходной скопление полиции, а также пожарные автомобили и машины скорой помощи, которые заезжали на территорию предприятия и выезжали с нее.

Очевидцы также рассказали, что дымка над Севастопольской бухтой виднелась спустя 12 часов после взрывов, а на Корабельной стороне в воздухе по-прежнему явственно чувствовался запах гари.

По наблюдению одного из собеседников Радио Свобода, ночные взрывы не выбили жителей контролируемого Россией города из колеи, несмотря на то что таких мощных атак по военным объектам в Севастополе украинские военные еще не предпринимали.

"Людей в шоке я не видел. Шутят, едят, покупают. Всё как обычно. Им же сказали, что все хорошо. На первую атаку [украинских беспилотников по Севастополю] прошлым летом люди реагировали более остро. Была легкая паника, люди меняли планы, никто не знал, что делать, туристы разворачивались и уезжали. Сейчас уже привыкли, новая обыденность", – отметил севастополец.

Горит не в первый раз

С середины прошлого лета аннексированные Крым и Севастополь регулярно подвергаются атакам со стороны украинской армии. Прицельные удары по Севастополю объясняются тем, что город является главной базой Черноморского флота РФ. На его территории и в окрестностях размещено большое количество военных объектов.

Летом прошлого года украинские беспилотники дважды атаковали здание Штаба Черноморского флота в центре Севастополя. В результате первого попадания пострадали шесть человек, в городе был введен "желтый уровень" террористической опасности. После второго "прилета" часть служб штаба перевели из Севастополя в Новороссийск.

В октябре 2022 года надводные дроны и беспилотные летательные аппараты атаковали корабли, расположенные в Севастопольской бухте. Серьезные повреждения получили фрегат "Адмирал Макаров" и тральщик "Иван Голубец".

В апреле 2023 года украинские дроны ударили по нефтяному терминалу в Камышовой бухте. Начался пожар, огонь уничтожил десять резервуаров, в которых хранилось 40 тысяч тонн горючего.