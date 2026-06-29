В Севастополе ввели веерные отключения электричества

Назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев объявил о веерных отключениях электричества в городе. Подачу электричества в районы города прекращают в две очереди попеременно каждые три часа.

Развожаев пояснил, что эти меры необходимы "для ликвидации перегруза электрических сетей" за пределами региона и предотвращения масштабной аварии в единой энергосистеме.

Ранее без света уже оставались жители более чем ста улиц и десяти пригородных поселков.

26 июня в аннексированных Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне продолжающихся украинских ударов по полуострову. Российский глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что это решение принято для "упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений", а также для упрощения процедур, связанных с возмещением ущерба.

В Крыму и Севастополе с конца мая наблюдается энергетический кризис - на полуострове ограничена продажа топлива, его цена достигла рекордных значений.

Украина называет целью ударов по Крыму логистическую изоляцию полуострова.