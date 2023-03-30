Вечером 30 марта Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, также российские военные обстреливают Харьков с территории России. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната.

"Около десяти "Шахедов" залетели с севера. Противник выпустил несколько ракет из ЗРК С-300 по Харькову из Белгородской области", сообщил Игнат. По информации Харьковской областной администрации и городской мэрии, в Харькове прозвучало шесть взрывов.

В Киевской области, включая Киев, вечером 30 марта в 22:00 была объявлена воздушная тревога. Сигналы сирен прозвучали в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.