В Северодвинске пенсионер попытался поджечь здание военкомата

В Северодвинске 76-летний пенсионер попытался поджечь здание военкомата, сообщает телеграм-канал Shot. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

По данным телеграм-канала, пенсионер пытался поджечь комиссариат с помощью коктейля Молотова 29 июня. Он целился в окно кабинета, однако промахнулся и попал бутылкой в стену. Жидкость загорелась на земле, её потушила сотрудница полиции.

Во время допроса, утверждает Shot, пенсионер рассказал о переписке с неким человеком в интернете. Он убеждал жителя города "наказать изменников родины", которые якобы прятались в военкомате.

По вменяемой статье пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы.