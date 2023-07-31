В Северодвинске пенсионер попытался поджечь здание военкомата

В Северодвинске 76-летний пенсионер попытался поджечь здание военкомата, сообщает телеграм-канал Shot. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества.
По данным телеграм-канала, пенсионер пытался поджечь комиссариат с помощью коктейля Молотова 29 июня. Он целился в окно кабинета, однако промахнулся и попал бутылкой в стену. Жидкость загорелась на земле, её потушила сотрудница полиции.
Во время допроса, утверждает Shot, пенсионер рассказал о переписке с неким человеком в интернете. Он убеждал жителя города "наказать изменников родины", которые якобы прятались в военкомате.
По вменяемой статье пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и особенно после объявления Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации противники войны во многих регионах России стали поджигать военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. На данный момент известно о более чем ста таких инцидентах. При этом в результате поджогов никто не пострадал.
- Сначала уголовные дела о поджогах рассматривали по статьям о повреждении чужого имущества или хулиганстве. Позднее в Генштабе России заявили, что такие случаи будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет. Первый приговор, в котором поджог военкомата был квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года. Сейчас уже десятки граждан осуждены на длительные сроки заключения.
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