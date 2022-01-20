В Северске Свидетеля Иеговы приговорили к 7 годам колонии

В городе Северске Томской области Свидетеля Иеговы приговорили к семи годам лишения свободы по делу об экстремизме. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета. Уголовное дело было заведено на основании материалов ФСБ.

По данным следствия и суда, местный житель (имя которого не называется) с июля 2018 года по июль 2020 года организовал в Северске деятельность местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы".

Следствие утверждает, что подсудимый проводил закрытые конспиративные собрания, религиозные выступления и богослужения, распространял экстремистскую литературу, а также организовал работы по вербовке и вовлечению новых участников из числа жителей города Северска.

Суд приговорил жителя к семи годам колонии с последующим ограничением свободы сроком на два года, а также запретил преподавательскую и образовательную деятельность сроком на пять лет.