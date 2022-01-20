В Северске Свидетеля Иеговы приговорили к 7 годам колонии

В городе Северске Томской области Свидетеля Иеговы приговорили к семи годам лишения свободы по делу об экстремизме. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета. Уголовное дело было заведено на основании материалов ФСБ.
По данным следствия и суда, местный житель (имя которого не называется) с июля 2018 года по июль 2020 года организовал в Северске деятельность местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы".
Следствие утверждает, что подсудимый проводил закрытые конспиративные собрания, религиозные выступления и богослужения, распространял экстремистскую литературу, а также организовал работы по вербовке и вовлечению новых участников из числа жителей города Северска.
Суд приговорил жителя к семи годам колонии с последующим ограничением свободы сроком на два года, а также запретил преподавательскую и образовательную деятельность сроком на пять лет.
- 18 января Камчатский краевой суд в апелляции оправдал троих Свидетелей Иеговы по делу об участии в деятельности экстремистской организации.
- В апреле 2017 года Верховный суд признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Затем в список запрещенных внесли все региональные организации Свидетелей Иеговы в России.
- Президент Владимир Путин, комментируя уголовные дела против верующих, заявил, что это "чушь", добавив, что Свидетели Иеговы тоже христиане и преследовать их не за что.
- На данный момент в России в заключении находится более 80 Свидетелей Иеговы. Против верующих было возбуждено 277 дел, по ним обвиняемыми стали 597 жителей России.
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