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В Шанхае умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь

Цзян Цзэминь

В Шанхае умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь. Ему было 96 лет. При нём Китай стал мировой фабрикой дешевых товаров, укрепление экономики способствовало росту политического влияния страны и сопровождалось двузначным ростом расходов на армию.

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в восточной китайской провинции Цзянсу. В 1947 году закончил университет в Шанхае, получив специальность инженера-электрика, за год до этого вступил в партию. После обучения 30 лет работал в министерстве машиностроения КНР.

В 1955 году Цзян Цзэминь проходил четырехмесячную практику на заводе имени Сталина в Москве. Там он выучил русский язык. В 1982 году возглавил министерство электронной промышленности Китая. С 1985 по 1989 годы занимал пост мэра Шанхая.

В июне 1989 года Цзян Цзэминь занял пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая. Предшественник Цзян Цзэминя - Чжао Цзыян – поддержал требования протестующих студентов на площади Тяньаньмэнь, после чего его сместили с должности.

Цзян Цзэминь занимал пост председателя КНР с 1993 по 2003 по год. После отставки он ещё оставался председателем Центрального военного совета. При Цзян Цзэмине экономика Китая вышла на седьмое место в мире, рост экономики достигал двухзначных значений. Страна вступила во Всемирную торговую организацию. Одновременно Пекин кратно нарастил военные расходы, военный бюджет страны стал одним из самых больших в мире.

Политик добился внесения в устав Компартии своей теории Тройного представительства, которая открыла путь в партию и политику не только для рабочих и крестьян, но и интеллигенции и предпринимателей.

Сторонники и окружение Цзэминя долгое время были одной из самых влиятельных фракций внутри китайской компартии — так называемой Шанхайской группировки. В 2012-2017 годах многие из его ближайших сподвижников были арестованы в рамках объявленной председателем КНР Си Цзиньпинем борьбы с коррупцией. Многие китаисты рассматривали кампанию против коррупции как элемент борьбы за власть и укрепления личного режима Си Цзиньпина.

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